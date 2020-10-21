PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кабмін виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу у Херсоні

Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна у Херсоні.

Також Кабмін погодив виділення у Херсонській області землі для Міноборони для будівництва військової бази.

Читайте: Кабмін відправляє учнів на 15-денні канікули

На засіданні погодили стратегію удосконалення систем зрошення на Херсонщині.

Також уряд виділив 500 млн грн на дезінфікуючи засоби у школах.

Кабмін переходить в онлайн

З 26 жовтня уряд повністю перейде на роботу у режимі онлайн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 21 жовтня.

До засідань будуть залучати представників облдержадміністрацій.

Джерело: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка