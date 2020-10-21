Кабмін виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу у Херсоні

Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна у Херсоні.
Також Кабмін погодив виділення у Херсонській області землі для Міноборони для будівництва військової бази.
Читайте: Кабмін відправляє учнів на 15-денні канікули
На засіданні погодили стратегію удосконалення систем зрошення на Херсонщині.
Також уряд виділив 500 млн грн на дезінфікуючи засоби у школах.
Кабмін переходить в онлайн
З 26 жовтня уряд повністю перейде на роботу у режимі онлайн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 21 жовтня.
До засідань будуть залучати представників облдержадміністрацій.