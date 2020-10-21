Кабмін виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу у Херсоні

Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна у Херсоні.

Також Кабмін погодив виділення у Херсонській області землі для Міноборони для будівництва військової бази.

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На засіданні погодили стратегію удосконалення систем зрошення на Херсонщині.

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Також уряд виділив 500 млн грн на дезінфікуючи засоби у школах.

Кабмін переходить в онлайн

З 26 жовтня уряд повністю перейде на роботу у режимі онлайн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 21 жовтня.

До засідань будуть залучати представників облдержадміністрацій.