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Факты / Украина / Политика

Суд вне политики: в КСУ ответили на обвинения слуг народа

Конституционный Суд ответил на обвинения партии Слуга народа о нарушениях права президента и Верховной рады участвовать в конституционных процессах.

В КС подчеркнули, что стоят на защите прав человека и гражданина и находится вне политики.

— Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям, — говорится в заявлении.

Конституционный Суд надеется, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии Слуга народа в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не президента и Верховной рады.

Отмечается, что дела, конституционное производство по которым открыто, суд рассматривает в порядке письменного или устного производства. При этом основной формой рассмотрения дел в суде является письменное производство.

 

Ранее партия Слуга народа заявили, что представителя Верховной рады в КС Ольгу Совгирю вместе с представителем президента в КС Федором Вениславским не пустили, сославшись на карантин, на заседание по рассмотрению дела об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Источник: КСУ

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