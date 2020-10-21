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Факти / Україна / Політика

Суд поза політикою: в КСУ відповіли на звинувачення слуг народу

Конституційний Суд відповів на звинувачення партії Слуга народу щодо порушень права президента і Верховної ради брати участь у конституційних провадженнях.

В КС наголосили, що стоять на захисті прав людини і громадянина та перебувають поза політикою.

– Конституційний Суд України служить винятково Конституції України, а не політичним партіям, – йдеться в заяві.

Конституційний Суд сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії Слуга народу в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не президента та Верховної ради.

Зазначається, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. При цьому основною формою розгляду справ у суді є письмове провадження.

 

Раніше партія Слуга народу заявила, що представника Верховної ради у КС Ольгу Совгирю разом з представником президента в КС Федором Веніславським не пустили, пославшись на карантин, на засідання з розгляду справи про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Джерело: КСУ

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