Для киян запустили послугу інформування про відсутність постачання комунальних послуг – гарячої та холодної води, опалення, електроенергії, а також про терміни виконання планових та аварійних робіт у цій сфері.

Дані надходитимуть у форматі СМС-повідомлень, сервіс буде безкоштовним.

– Мешканці за допомогою повідомлень знатимуть про планові та аварійні роботи, що потребують тимчасового відключення послуг, і розумітимуть їхні терміни та масштабність, – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Для активізації послуги мешканцям столиці необхідно зателефонувати за номерами 15-51 чи 15-57.

Крім того, можна залишити заявку на сайтах контактних служб:

Зростання цін на комунальні послуги

Восени в Україні традиційно зросли ціни на комунальні послуги.

Уже в жовтні громадянам країни доведеться платити більше за газ.

Детальніше про вартість комунальних послуг в Україні читайте на Фактах ICTV.