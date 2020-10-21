Для киян запустили послугу інформування про відсутність постачання комунальних послуг – гарячої та холодної води, опалення, електроенергії, а також про терміни виконання планових та аварійних робіт у цій сфері.
Дані надходитимуть у форматі СМС-повідомлень, сервіс буде безкоштовним.
– Мешканці за допомогою повідомлень знатимуть про планові та аварійні роботи, що потребують тимчасового відключення послуг, і розумітимуть їхні терміни та масштабність, – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
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Для активізації послуги мешканцям столиці необхідно зателефонувати за номерами 15-51 чи 15-57.
Крім того, можна залишити заявку на сайтах контактних служб:
Зростання цін на комунальні послуги
Восени в Україні традиційно зросли ціни на комунальні послуги.
Уже в жовтні громадянам країни доведеться платити більше за газ.
Детальніше про вартість комунальних послуг в Україні читайте на Фактах ICTV.