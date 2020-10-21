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Факти / Україна

Відсутність води чи аварії: як отримувати СМС про стан комунальних послуг у Києві

Для киян запустили послугу інформування про відсутність постачання комунальних послуг – гарячої та холодної води, опалення, електроенергії, а також про терміни виконання планових та аварійних робіт у цій сфері.

Дані надходитимуть у форматі СМС-повідомлень, сервіс буде безкоштовним.

– Мешканці за допомогою повідомлень знатимуть про планові та аварійні роботи, що потребують тимчасового відключення послуг, і розумітимуть їхні терміни та масштабність, – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Читайте: Як оплатити комунальні послуги онлайн – два способи

Для активізації послуги мешканцям столиці необхідно зателефонувати за номерами 15-51 чи 15-57.

Крім того, можна залишити заявку на сайтах контактних служб:

СМС КМДА

Зростання цін на комунальні послуги

Восени в Україні традиційно зросли ціни на комунальні послуги.

Уже в жовтні громадянам країни доведеться платити більше за газ.

Детальніше про вартість комунальних послуг в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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