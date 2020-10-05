Первые холода, и первые неприятные новости. Уже в этом месяце украинцам придется больше платить за газ.

Если в сентябре поставщики по минимуму просили 4,39 грн за кубометр, то в октябре уже 4,70. В некоторых же регионах цена достигнет почти 7 грн за куб. Сколько голубое топливо будет стоить зимой, не берется прогнозировать никто.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев говорит: для тех, кто использует газ для отопления, подорожание будет существенным.

На этой неделе в СМИ появилась информация о возможном подорожании электроэнергии. Мол, власть хочет отменить первые льготные 100 киловатт, которые обходились украинцам по 90 копеек. А еще в планах, вроде бы, сам тариф вывести на рыночный уровень. А это значит, что суммы в платежках могли бы увеличиться вдвое.

Но, по мнению экспертов, минимум до нового года украинцы будут платить по старым расценкам. Ведь выборы на носу.

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Вслед за электроэнергией (+20%) и газом (+20%), может подорожать и другая коммуналка. Отопления (+30%), горячая вода (+25%) и возможно холодная (+22%). А также квартплата (+20%). Следовательно, в среднем платежка к концу года может увеличиться минимум на 20%.

Но пока власти думают о подорожании коммуналки, не стоит ли нам задуматься об экономии. Как не платить лишнего? Например, в одной старой многоэтажке на окраине Киева, секрет в подвале, говорят ее жители.

В прошлом году там полностью обновили тепловой пункт. И это позволило на треть уменьшить цифру в платежках.

Впрочем, если лада между соседей нет — экономить можно и в собственной квартире, и более бюджетно. Будете платить за отопление меньше, если приобретете термоголовки. Они устанавливаются на радиаторы. Стоят от 150 грн за штуку.

Уменьшить платежку можно и за счет электричества. Установить датчики движения, поменять светильники на более экономные, обычные лампочки на светодиодные. Также можно использовать разумные розетки. Те, которые с таймером.

Но прежде всего наш эксперт советует поменять счетчик на многотарифный. Он считает днем ​​по одному тарифу, а ночью — по другому, намного меньше.

У кого в кошельке нет денег на такие коммунальные гаджеты, можно вспомнить старые дедовские методы. Например, наклеить фольгу за батареями. Это дешево, и поможет сохранить в квартире тепло.

Многие украинцы вообще отказываются от централизованного отопления, целыми городами. Первым это сделал Ужгород. В каждом учреждении или квартире своя мини-котельная, электрическая или газовая — выбор за хозяином.

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