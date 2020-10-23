“Сможет” путешествовать по всему миру: Чичерина похвасталась “паспортом ДНР”

Российская певица Юлия Чичерина, которой запрещен въезд в Украину, похвасталась “паспортом” так называемой ДНР.

Чичерина опубликовала в соцсети фотографию, на которой она стоит с главарем боевиков “ДНР” Денисом Пушилиным и держит в руке “документ”.

— Теперь я дончаночка, — подписала она снимок.

Певице сразу же напомнили, что мировое сообщество не признает “ДНР”.

“С “паспортом ДНР” Чичерина сможет путешествовать по всему миру — например, в Абхазию, Южную Осетию и в “ЛНР”! Паспорт, открывающий возможности”, — иронизирует один из пользователей соцсети.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina) 22 Окт 2020 в 7:52 PDT

Второй “паспорт” от боевиков

Чичерина начала публично поддерживать подконтрольных России боевиков с начала войны на Донбассе.

Певица много раз приезжала на временно оккупированные украинские территории, чтобы выступить с концертами.

В мае 2017 года Чичерина получила “паспорт” так называемой ЛНР.