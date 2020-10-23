PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

“Зможе” подорожувати усім світом: Чичеріна похвалилася “паспортом ДНР”

Російська співачка Юлія Чичеріна, якій заборонено в’їзд до України, похвалилася “паспортом” так званої ДНР.

Чичеріна опублікувала в соцмережі фотографію, на якій вона стоїть із ватажком бойовиків “ДНР” Денисом Пушиліним і тримає в руці “документ”.

– Тепер я донеччанка, – підписала вона знімок.

Співачці одразу ж нагадали, що світова спільнота не визнає “ДНР”.

“Із “паспортом ДНР” Чичеріна зможе подорожувати усім світом – наприклад, до Абхазії, Південної Осетії та до “ЛНР “! Паспорт, що відкриває можливості”, – іронізує один із користувачів соцмережі.

Читайте: Провокація: прихильниця “ДНР” Чичеріна запостили знімок з Борисполя

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina)

Другий “паспорт” від бойовиків

Чичеріна почала публічно підтримувати підконтрольних Росії бойовиків від початку війни на Донбасі.

Співачка багато разів приїжджала на тимчасово окуповані українські території, щоб виступити з концертами.

У травні 2017 року Чичеріна отримала “паспорт” так званої ЛНР.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка