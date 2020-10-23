“Зможе” подорожувати усім світом: Чичеріна похвалилася “паспортом ДНР”

Російська співачка Юлія Чичеріна, якій заборонено в’їзд до України, похвалилася “паспортом” так званої ДНР.
Чичеріна опублікувала в соцмережі фотографію, на якій вона стоїть із ватажком бойовиків “ДНР” Денисом Пушиліним і тримає в руці “документ”.
– Тепер я донеччанка, – підписала вона знімок.
Співачці одразу ж нагадали, що світова спільнота не визнає “ДНР”.
“Із “паспортом ДНР” Чичеріна зможе подорожувати усім світом – наприклад, до Абхазії, Південної Осетії та до “ЛНР “! Паспорт, що відкриває можливості”, – іронізує один із користувачів соцмережі.
Читайте: Провокація: прихильниця “ДНР” Чичеріна запостили знімок з Борисполя
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Другий “паспорт” від бойовиків
Чичеріна почала публічно підтримувати підконтрольних Росії бойовиків від початку війни на Донбасі.
Співачка багато разів приїжджала на тимчасово окуповані українські території, щоб виступити з концертами.
У травні 2017 року Чичеріна отримала “паспорт” так званої ЛНР.