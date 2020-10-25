Как проходят местные выборы в Украине: последние новости онлайн

25 октября с 8.00 до 20.00 в Украине проходит голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов у мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят за ситуацией на избирательных участках, соблюдением избирательного законодательства и подсчетом голосов в режиме онлайн.