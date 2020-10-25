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Факты / Украина / Политика
Как проходят местные выборы в Украине: последние новости онлайн

Как проходят местные выборы в Украине: последние новости онлайн

25 октября с 8.00 до 20.00 в Украине проходит голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов у мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят за ситуацией на избирательных участках, соблюдением избирательного законодательства и подсчетом голосов в режиме онлайн.

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Прямая трансляция
10:17 - 25 октября

По состоянию на 10.00 не открыты четыре участка — в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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10:03 - 25 октября

В Одесской области полиция задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

В Измаиле обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.

По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 грн.

 

На #Одещині поліцейські затримали підозрюваного у підкупі виборців

Подія сталася у м.Ізмаїл. Поліцейські виявили три…

Опубликовано Національна поліція України Воскресенье, 25 октября 2020 г.

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09:51 - 25 октября

Всенародный опрос, инициированный президентом, проводится по желанию избирателей, то есть оно не обязательное.

При входе на участки сидят волонтеры с анкетами и урнами.

 

  • Опитування
  • Опитування
  • Опитування
  • Опитування
  • Опитування
  • Опитування
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09:42 - 25 октября

По состоянию на 9.40 в столице открылись и работают в штатном режиме все избирательные участки.

По данным КГГА, на входе избирателям измеряют температуру и опрашивают о наличии симптомов респираторных заболеваний.

Дезинфекцию помещений проводить каждые четыре часа.

Все участки оборудованы местами для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, разметкой и тому подобное.

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09:37 - 25 октября

В целом в Киеве шесть избирательных участков открылись с опоздание – три в Шевченковском районе и три – в Соломенском, а две — пока не открылись.

 

У столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – поки не відкрилися
Вказані факти…

Опубликовано Поліція Києва Суббота, 24 октября 2020 г.

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09:32 - 25 октября

В Харьковской области, по данным полиции, открылись все все избирательные участки – 1 664.

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Х
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09:30 - 25 октября

В Киеве на Виноградаре не открылся избирательный участок из-за неправильной установки пломб на урнах.

По данным движения Честно, их перепломбировали, меняют документацию.

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09:25 - 25 октября

В Житомире на двух УИК отсутствуют кабинки для голосования, сообщают наблюдатели Опоры.

В частности, на участке №181448, которая находится в спортивном зале детского сада №46, кабинки отсутствуют вообще, а само помещение для голосования очень маленькое, а на участке №181447 – одна кабинка в виде ширмы из кукольного театра.

И такая ситуация на многих других УИК в городе.

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Х
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09:10 - 25 октября

На избирательных участках в Киеве меряют температуру, все в масках. Однако опрос Зеленского проводится не везде.

  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
  • Місцеві вибори 2020
/ 6 фотографий

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09:04 - 25 октября

Глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний проголосовал на местных выборах.

В соцсети он написал, что сегодня отслужит божественную литургию, и вместе с духовенством будет молиться за украинский народ и Украинское государство.

 

Щойно скористався своїм правом громадянина України – проголосував на місцевих виборах. Дякуймо Господу і нашим…

Опубликовано Митрополит Епіфаній Суббота, 24 октября 2020 г.

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