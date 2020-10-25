Как проходят местные выборы в Украине: последние новости онлайн
25 октября с 8.00 до 20.00 в Украине проходит голосование на местных выборах 2020.
Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов у мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят за ситуацией на избирательных участках, соблюдением избирательного законодательства и подсчетом голосов в режиме онлайн.
По состоянию на 10.00 не открыты четыре участка — в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
В Одесской области полиция задержали подозреваемого в подкупе избирателей.
В Измаиле обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.
По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 грн.
На #Одещині поліцейські затримали підозрюваного у підкупі виборців
Подія сталася у м.Ізмаїл. Поліцейські виявили три…
Опубликовано Національна поліція України Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Всенародный опрос, инициированный президентом, проводится по желанию избирателей, то есть оно не обязательное.
При входе на участки сидят волонтеры с анкетами и урнами.
По состоянию на 9.40 в столице открылись и работают в штатном режиме все избирательные участки.
По данным КГГА, на входе избирателям измеряют температуру и опрашивают о наличии симптомов респираторных заболеваний.
Дезинфекцию помещений проводить каждые четыре часа.
Все участки оборудованы местами для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, разметкой и тому подобное.
В целом в Киеве шесть избирательных участков открылись с опоздание – три в Шевченковском районе и три – в Соломенском, а две — пока не открылись.
У столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – поки не відкрилися
Вказані факти…
Опубликовано Поліція Києва Суббота, 24 октября 2020 г.
В Харьковской области, по данным полиции, открылись все все избирательные участки – 1 664.
В Киеве на Виноградаре не открылся избирательный участок из-за неправильной установки пломб на урнах.
По данным движения Честно, их перепломбировали, меняют документацию.
В Житомире на двух УИК отсутствуют кабинки для голосования, сообщают наблюдатели Опоры.
В частности, на участке №181448, которая находится в спортивном зале детского сада №46, кабинки отсутствуют вообще, а само помещение для голосования очень маленькое, а на участке №181447 – одна кабинка в виде ширмы из кукольного театра.
И такая ситуация на многих других УИК в городе.
На избирательных участках в Киеве меряют температуру, все в масках. Однако опрос Зеленского проводится не везде.
Глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний проголосовал на местных выборах.
В соцсети он написал, что сегодня отслужит божественную литургию, и вместе с духовенством будет молиться за украинский народ и Украинское государство.
Щойно скористався своїм правом громадянина України – проголосував на місцевих виборах. Дякуймо Господу і нашим…
Опубликовано Митрополит Епіфаній Суббота, 24 октября 2020 г.