Як проходять місцеві вибори в Україні: останні новини онлайн

25 жовтня з 8.00 до 20.00 в Україні проходить голосування на місцевих виборах 2020.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.

Факти ICTV слідкують за ситуацією на виборчих дільницях, дотриманням виборчого законодавства та підрахунком голосів в режимі онлайн.