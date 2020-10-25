Як проходять місцеві вибори в Україні: останні новини онлайн
25 жовтня з 8.00 до 20.00 в Україні проходить голосування на місцевих виборах 2020.
Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують за ситуацією на виборчих дільницях, дотриманням виборчого законодавства та підрахунком голосів в режимі онлайн.
Станом на 10.00 не відкрито чотири дільниці – у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
В Одеській області поліція затримали підозрюваного у підкупі виборців.
У Ізмаїлі виявили три автобуси з 52 пасажирами, які мали їхати до Білгорода-Дністровського для голосування.
За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 грн.
На #Одещині поліцейські затримали підозрюваного у підкупі виборців
Подія сталася у м.Ізмаїл. Поліцейські виявили три…
Опубликовано Національна поліція України Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Всенародне опитування, ініційоване президентом, проводиться за бажання виборців, тобто воно не обов’язкове.
На вході до дільниць сидять волонтери з анкетами та урнами.
Станом на 9.40 у столиці відкрилися та працюють у штатному режимі усі виборчі дільниці.
За даними КМДА, на вході виборцям вимірюють температуру та опитують щодо наявності симптомів респіраторних захворювань.
Дезінфекцію приміщень проводитимуть кожні чотири години.
Всі дільниці обладнані місцями для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розміткою тощо.
Загалом у Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням – три у Шевченківському районі і три – в Солом’янському, а дві – поки не відкрилися.
У столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – поки не відкрилися
Вказані факти…
Опубликовано Поліція Києва Суббота, 24 октября 2020 г.
У Харківській області, за даними поліції, відкрилися всі всі виборчі дільниці посилання – 1 664.
У Києві на Виноградарі не відкрилася виборча дільниця через неправильну установку пломб на урнах.
За даними руху Чесно, їх перепломбовувати, змінюють документацію.
У Житомирі на двох ДВК відсутні кабінки для голосування, повідомляють спостерігачі Опори.
Зокрема, на дільниці №181448, яка знаходиться в спортивній залі дитсадка №46 кабінки відсутні взагалі, а саме приміщення для голосування дуже маленьке, а на дільниці №181447 – одна кабінка у вигляді ширми з лялькового театру.
І така ситуація на багатьох інших ДВК у місті.
На виборчих дільницях у Києві міряють температуру, всі у масках. Проте опитування Зеленського проводиться не скрізь.
Глава Православної церкви України, митрополит Єпіфаній проголосував на місцевих виборах.
У соцмережі він написав, що сьогодні відстужить божественну літургію, і разом з духовенством молитиметься за український народ та Українську державу.
Щойно скористався своїм правом громадянина України – проголосував на місцевих виборах. Дякуймо Господу і нашим…
Опубликовано Митрополит Епіфаній Суббота, 24 октября 2020 г.