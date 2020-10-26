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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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Прямая трансляция
06:11 - 26 октября

По состоянию на 22.00 воскресенья, 25 октября, активность избирателей составила 36,98%. В целом получено и обработано 98,65% информации.

 

⚡️ Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 %

Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.

Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 25 октября 2020 г.

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23:53 - 25 октября

Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней. Сейчас начался процесс подсчета голосов.

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23:23 - 25 октября

Результаты партий по данным экзит-полов:

Результати місцевих виборів 2020

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22:56 - 25 октября

Первые результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Николаеве на должность городского головы свидетельствуют, что лидирует Александр Сенкевич. Его поддержали 40,78% избирателей.

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22:55 - 25 октября

На должность городского головы Винницы баллотировался действующий мэр Сергей Моргунов. Конкуренцию ему составили Александра Устинова от Голоса, действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. А также известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков от ОПЗЖ.

По результатам экзитпола победу на выборах мэра Винницы получил Сергей Моргунов. Он набрал 66% поддержки избирателей.

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22:54 - 25 октября

Стали известны результаты экзитпола местных выборов в Ужгороде, где на должность городского главы лидируют Богдан Андреев и Виктор Щадей.

За действующего мэра Богдана Андреева свои голоса отдали 23,84% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Виктора Щадея проголосовали 22.73%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%, в Ужгороде состоится второй тур выборов.

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22:53 - 25 октября

Стали известны первые результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Черновцах на должность городского главы. По данным экзитпола лидирует Роман Кличук. Его поддержали 29,13% избирателей.

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21:29 - 25 октября

По результатам экзитпола в городе Кривой Рог в гонке за пост мэра лидируют кандидаты Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

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21:27 - 25 октября

Результаты экзитпола во Львове свидетельствуют о победе Андрея Садового — мэра города с 2006 года. Он набрал 41,12% поддержки избирателей. Кто станет мэром Львова решит второй тур выборов.

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21:26 - 25 октября

На выборах в Черкассах предварительно побеждает Александр Бондаренко, набрав 32,66% голосов.

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