22:55 -

На должность городского головы Винницы баллотировался действующий мэр Сергей Моргунов. Конкуренцию ему составили Александра Устинова от Голоса, действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. А также известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков от ОПЗЖ.

По результатам экзитпола победу на выборах мэра Винницы получил Сергей Моргунов. Он набрал 66% поддержки избирателей.