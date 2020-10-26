На должность городского головы Винницы баллотировался действующий мэр Сергей Моргунов. Конкуренцию ему составили Александра Устинова от Голоса, действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. А также известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков от ОПЗЖ.
По результатам экзитпола победу на выборах мэра Винницы получил Сергей Моргунов. Он набрал 66% поддержки избирателей.
Стали известны результаты экзитпола местных выборов в Ужгороде, где на должность городского главы лидируют Богдан Андреев и Виктор Щадей.
За действующего мэра Богдана Андреева свои голоса отдали 23,84% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Виктора Щадея проголосовали 22.73%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%, в Ужгороде состоится второй тур выборов.