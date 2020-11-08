11:20 -

Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада, у другому турі візьмуть участь чинний мер Геннадій Труханов (висуванець партії Довіряй справам) та кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя, народний депутат Микола Скорик.

Відповідну постанову про призначення повторного голосування ухвалила Одеська міська територіальна виборча комісія.

Кількість виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, не вказана.

Джерело: Одеська міська рада