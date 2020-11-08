Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
У Черкаській області жителі Стеблівської громади, куди входить 12 населених пунктів обирали очільника ОТГ лише серед одного претендента. Ним став чинний керівник селищної ради Олексій Данільченко.
У Рівному кандидати від Опозиційної платформи – За життя судяться, аби домогтися перерахунку голосів на виборах до обласної ради. Для подолання бар’єру у 5% їм не вистачило всього одного голосу.
У Рівному ОПЗЖ судиться за те, щоб пройти до облради. Аби набрати 5%, їм не вистачає одного голосу. Про це заявив…
Опубліковано Четверта влада Субота, 7 листопада 2020 р.
Нині суд йде у Рівному.
Джерело: Четверта влада
ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Марганецької та Васильківської міської ТВК.
Комісія встановила факт систематичного порушення законодавства та достроково припинила повноваження обидвох складів.
Джерело: ЦВК
Міським головою Вінниці став чинний мер Сергій Моргунов. Він набрав 65,93% голосів.
Результати виборів до міськради
- Українська стратегія Гройсмана – 51,34% (34 депутати);
- Європейська солідарність – 13,32% (9 депутатів);
- Слуга народу – 7,15% (6 депутатів);
- Опозиційна платформа за життя – 6,53% (5 депутатів).
Які партії пройшли в обласну раду
- Українська стратегія Гройсмана – 44,37%;
- Європейська солідарність – 11,99%;
- Батьківщина – 11,11%;
- Слуга народу – 8,76%;
- Опозиційна платформа – за життя – 6,78%;
- За майбутнє – 5,92%.
Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у столиці.
До Київської міської ради проходять сім політичних партій:
- Європейська солідарність – 20,52%;
- УДАР – 19,98%
- Єдність Олександра Омельченка – 8,74%
- Опозиційна платформа – За життя – 7,81%
- Слуга народу – 7,53%
- Батьківщина 7,49%
- Голос – 5,97%
Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.
Чинний міський голова Києва Віталій Кличко загалом набрав50,52% голосі.
З’явилися офіційні результати виборів до Дніпровської міської ради.
Найбільше голосів здобула партія Пропозиція – 29,06%.
Решта переможців:
- ОПЗЖ – 17,29%;
- Слуга народу – 11,29%;
- Громадська сила – 9,77%
- Європейська солідарність – 8,01%;
- Блок Вілкула – 6,20%.
У другому турі виборів мера Дніпра зустрінуться чинний голова Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).
З’явилися офіційні результати виборів до Сумської міської ради.
Найбільше голосів здобула партія ВО Батьківщина – 16 тис. 174 голосів (26,05%).
Також до п’ятірки переможців увійшли:
- ОПЗЖ – 11 тис. 55 голосів (17,80%);
- Європейська солідарність – 10 тис. 793 голоси (17,38%);
- Слуга народу – 9 тис. 832 голоси (15,83%);
- Сила і честь – 3 тис. 340 голосів (5,38%);
Другий тур виборів мера Сум призначено на 15 листопада. За пост міського голови позмагаються чинний мер Сум Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (Європейська солідарність).
Херсонська міська ТВК оприлюднила результати виборів міського голови. У другому турі зійдуться Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо.
Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада, у другому турі візьмуть участь чинний мер Геннадій Труханов (висуванець партії Довіряй справам) та кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя, народний депутат Микола Скорик.
Відповідну постанову про призначення повторного голосування ухвалила Одеська міська територіальна виборча комісія.
Кількість виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, не вказана.
Джерело: Одеська міська рада