Территориальные избирательные комиссии 26 октября обработали 100% протоколов после голосования на местных выборах 2020, сообщает ЦИК.

Активность избирателей

Явка, по данным ЦИК, составила 36,88%, или 10 556 621 избиратель. Самыми активными были жители Запада — в Тернопольской (44,8%) и Львовской (43,7%) областях.

Наименьшая активность в Донецкой области — 31,6%, немного лучше — в Николаевской (32%), Херсонской (32,3%) и Харьковской (32,5%).

Кто побеждает

О победителях на выборах мэров областных центров можно пока судить только по данным различных экзит-полов.

В частности, победу может праздновать действующий мэр Харькова Геннадий Кернес. Он набрал 57,9% голосов. Это значит, что второго тура не будет.

У действующего мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива — более 80% голосов.

Примерно такая же поддержка у мэра Чернигова Владислава Атрошенко и у мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Кто не избежит второго тура

В Киеве действующий мэр Виталий Кличко имеет преимущество перед другими — поддержка 45,93-47,8%, однако, по данным экзитполов, второго тура ему не избежать.

Мэр Одессы Геннадий Труханов набрал 34,4% голосов.

Борис Филатов в Днепре получил поддержку 44,47% избирателей.

Придется побороться за кресло также мэру Львова Андрею Садовому (38%), Черкасс — Анатолию Бондаренко (32,66%), Николаева — Александру Сенкевичу (40,78), Черновцов — Роману Кличуку (27,5%) и Ужгорода — Богдану Андрееву (23,8%).

Однако эти данные должны подтвердить официальные результаты подсчета голосов на местных выборах 2020.

ЦИК должен обнародовать их до 6 ноября включительно.