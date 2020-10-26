Територіальні виборчі комісії 26 жовтня опрацювали 100% протоколів після голосування на місцевих виборах 2020, повідомляє ЦВК.

Активність виборців

Явка, за даними ЦВК, склала 36,88 %, або 10 556 621 виборець. Найактивнішими були жителі Заходу – у Тернопільській (44,8%) та Львівській (43,7%) областях.

Найменша активність у Донецькій області – 31,6%, трохи краща – у Миколаївській (32%), Херсонській (32,3%) та Харківській (32,5%).

Хто перемагає

Про переможців на виборах мерів обласних центрів можна поки судити лише з даних різних екзит-полів.

Зокрема, перемогу може святкувати чинний мер Харкова Геннадій Кернес. Він набрав 57,9% голосів. Це означає, що другого туру не буде.

У чинного мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа – понад 80% голосів.

Приблизно така ж підтримка у мера Чернігова Владислава Атрошенка та у мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Хто не уникне другого туру

У Києві чинний мер Віталій Кличко має перевагу над іншими – підтримка 45,93-47,8%, проте, за даними екзит-полів, другого туру йому не уникнути.

Мер Одеси Геннадій Труханов набрав 34,4% голосів.

Борис Філатов у Дніпрі отримав підтримку 44,47% виборців.

Доведеться поборитися за крісло також меру Львова Андрію Садовому (38%), Черкас – Анатолію Бондаренку (32,66%), Миколаєва – Олександру Сєнкевичу (40,78), Чернівців – Роману Клічуку (27,5%) та Ужгорода – Богдану Андріїву (23,8%).

Проте ці дані мають підтвердити офіційні результати підрахунку голосів на місцевих виборах 2020.

ЦВК має оприлюднити їх до 6 листопада включно.