Почему дорожает газ и как сэкономить во время отопительного сезона

В Украине начался отопительный сезон. Топливом к нему запаслись: в отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа — более 28 млрд кубометров. Поэтому дефицита не будет. Однако цена на газ для бытовых потребителей во время отопительного сезона может колебаться — вслед за растущим спросом.

В ноябре незначительное подорожание уже произошло. По сравнению с октябрем, в ноябре цена газа для населения кое-где возрастет более чем на 2 грн на кубометре. Предложения газоснабжающих компаний колеблются от 6,33 грн до 8,96 за кубометр (цены указаны с НДС, — Ред.).

Факты ICTV подготовили традиционный обзор ценовых предложений на рынке газа.

Тарифы на ноябрь: у кого дешевле?

Газоснабжающие компании уже обнародовали цены на ноябрь. В зависимости от поставщика, они существенно различаются: до 2,63 грн на кубометре.

Как говорится в отчете информационно-консультационного центра ГазПравда, самая низкая цена — у газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Она предложила топливо в ноябре по 6,33 грн за кубометр.

Только на 3 копейки дороже природный газ предлагает ООО Кировоградская областная энергоснабжающая компания. Ее тариф — 6,36 грн за кубометр. Далее — ООО Львивенергозбут с ценой 6,62 грн, ООО ПКФ ТЕПЛОБУД с ценой 6,65 грн и TAS Energy с ценой 6,84 грн за кубометр.

Цены остальных поставщиков колеблются от 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.

Самые высокие тарифы в ноябре оказались у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах.

Цена газа у них будет колебаться от 8,80 до 8,96 грн за кубометр — цены различаются в зависимости от региона. Для сравнения: в октябре тарифы в этих газсбытов колебались от 6,6 до 6,8 грн за кубометр.

— Цены на ноябрь ожидаемо выросли. Причиной стали сезонные колебания. В то же время, ежемесячно мы видим все больше предложений. Некоторые компании, которые только делают первые шаги на розничном рынке (имеют незначительную долю на рынке) — делают более привлекательные ценовые предложения. В то время, когда газсбыты, у которых львиная доля рынка, предлагают максимально высокие цены. Такая конкуренция стимулирует потребителя думать, анализировать и выбирать, — объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Почему газ дорожает?

С августа в Украине заработал конкурентный рынок газа. И теперь его стоимость определяет баланс спроса и предложения, а не чиновники. И каждый поставщик ежемесячно устанавливает собственные тарифы. Именно поэтому у разных компаний цены разнятся.

В теплое время года, когда газа потребляют меньше, тарифы падают. А вот с наступлением холодов газа сжигают гораздо больше. Соответственно и цены на него растут. Это называется сезонностью. И именно так работает рыночная экономика, объясняют специалисты.

— Изменения цен на природный газ для населения в ноябре, в первую очередь, связаны с увеличением оптовой цены на голубое топливо из-за влияния сезонного фактора — увеличения объемов потребления газа, в частности, для обогрева помещений, — комментирует ноябрьские тарифы директор газоснабжающей компании Нафтогаз Украины Максим Рабинович.

Именно благодаря рыночным принципам и сезонным факторам летом этого года цены на газ в Украине продемонстрировали минимальные значения — почти 2 грн за кубометр. Но даже осенью газ не превысил прошлогоднего ценника. В октябре 2020 года стоимость голубого топлива была на 13% ниже, чем в октябре 2019 года.

Газ на зиму: как сэкономить в отопительный сезон?

Кроме того, у потребителей все еще есть возможность сэкономить на сезонном подорожании топлива, воспользовавшись акционными предложениями на отопительный сезон или на целый год вперед.

Такие тарифы позиционируют как своеобразную страховку от возможного подорожания топлива зимой. Однако их условия ежемесячно меняются. Чем ближе зима — тем выше становятся тарифы.

По состоянию на конец октября наименьшую цену на сезон предлагает компания ВЕК Паливенерго в тарифе Сезонный. Цена — 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозированный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу — авансом. А за сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене. Однако такие условия действуют только при условии подключения до 31 октября.

Этот же поставщик предлагает еще один тариф на отопительный сезон — Свободный. Цена — 4,92 грн за кубометр с ноября по апрель, если успеть подключиться в октябре. Тариф также предусматривает стопроцентную предоплату, но только за месяц вперед, а не весь сезон сразу. Прогнозированный объем газа выбирает потребитель, но за сверхлимитное потребление придется заплатить по рыночным ценам.

Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на 6 месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр. Оплата — по факту потребления. Однако срок подключения — до 31 октября.

Между тем Годовой тариф, но с помесячной оплатой предлагает Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины. Цена — 6,45 грн за кубометр. Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года.

Если потребитель подключится к тарифу до 30 ноября, то будет платить фиксированную цену 6,45 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами. Тогда как остальные поставщики сверхурочные объемы обязывают оплачивать отдельно — по рыночным ценам.

Свой тариф на отопительный сезон под названием Экономный имеет и газопоставщик Аскания Энерджи. Его условия — цена 6,95 грн за кубометр при подключении до 25 ноября, но нужна 100% предоплата. А сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам.

Какой рыночная цена на газ будет зимой?

Однако какими рыночные цены будут зимой — неизвестно. Точно спрогнозировать поведение рынка в условиях пандемии и мирового экономического кризиса невозможно. Но определенных трендов специалисты все же ожидают.

По их прогнозам, зимой спрос на топливо вырастет. Цена, соответственно, тоже. Но не критично. Рекордные запасы топлива в подземных хранилищах и рыночные тенденции в Европе обещают нам относительно невысокие цены. Если зима будет относительно теплой, средние тарифы вряд ли превысят 8 грн за кубометр, прогнозируют эксперты.

Впрочем, свои коррективы все же может внести погода. В случае резкого похолодания в январе-феврале вполне возможны и более высокие цены, предполагает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

— Если ударят сильные морозы, спрос на топливо ощутимо возрастет. И газоснабжающие компании могут поднять свои месячные тарифы даже до 9-10 грн за кубометр, — считает специалист.

Следовательно, потребитель может самостоятельно выбирать: воспользоваться так называемой газовой страховкой в виде акционных предложений на отопительный сезон или рискнуть и выбрать месячные тарифы, которые будут колебаться в зависимости от рыночной ситуации.

Алексей Савицкий