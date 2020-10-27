Чому дорожчає газ та як зекономити під час опалювального сезону

В Україні розпочався опалювальний сезон. Паливом до нього запаслися: у вітчизняних підземних сховищах накопичили рекордні обсяги газу – понад 28 млрд кубометрів. Тож дефіциту не буде. Однак ціна на газ для побутових споживачів під час опалювального сезону може коливатися – услід за попитом, що зростає.

У листопаді незначне подорожчання вже відбулося. У порівнянні з жовтнем у листопаді ціна газу для населення подекуди зросте на понад 2 грн на кубометрі. Пропозиції газопостачальних компаній коливаються від 6,33 грн до 8,96 за кубометр (ціни вказані з ПДВ, – Ред.).

Факти ICTV підготували традиційний огляд цінових пропозицій на ринку газу.

Тарифи на листопад: у кого дешевше?

Газопостачальні компанії вже оприлюднили ціни на листопад. Залежно від постачальника, вони суттєво різняться: аж до 2,63 грн на кубометрі.

Як йдеться в звіті інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, найнижча ціна – у Газопостачальної компанії Нафтогаз України. Вона запропонувала паливо у листопаді по 6,33 грн за кубометр.

Лише на 3 копійки дорожче природний газ пропонує ТОВ Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. Її тариф – 6,36 грн за кубометр. Далі – ТОВ Львівенергозбут з ціною 6,62 грн, ТОВ ВКФ ТЕПЛОБУД з ціною 6,65 грн і TAS Energy з ціною 6,84 грн за кубометр.

Ціни решти постачальників коливаються від 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.

Найвищі тарифи в листопаді виявилися в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах.

Ціна газу в них коливатиметься від 8,80 до 8,96 грн за кубометр – ціни різняться залежно від регіону. Для порівняння: у жовтні тарифи в цих газзбутів коливалися від 6,6 до 6,8 грн за кубометр.

— Ціни на листопад очікувано зросли. Причиною стали сезонні коливання. Водночас щомісяця ми бачимо все більше пропозицій. Деякі компанії, які лише роблять перші кроки на роздрібному ринку (мають незначну долю на ринку) – мають більш привабливі цінові пропозиції. Водночас, коли газзбути, в яких левова доля ринку, пропонують максимально високі ціни. Така конкуренція стимулює споживача думати, аналізувати і обирати, – пояснює координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Чому газ дорожчає?

Із серпня в Україні запрацював конкурентний ринок газу. І тепер його вартість визначає баланс попиту та пропозиції, а не чиновники. І кожен постачальник щомісяця встановлює власні тарифи. Саме тому у різних компаній ціни різняться.

У теплу пору року, коли газу споживають менше, тарифи падають. А от із настанням холодів газу спалюють значно більше. Відповідно й ціни на нього зростають. Це називається сезонністю. І саме так працює ринкова економіка, пояснюють фахівці.

— Зміни цін на природний газ для населення в листопаді, в першу чергу, пов’язані із збільшенням оптової ціни на блакитне паливо через вплив сезонного фактору – збільшення обсягів споживання газу, зокрема, для обігріву помешкань, – коментує листопадові тарифи директор Газопостачальної компанії Нафтогаз України Максим Рабінович.

Саме завдяки ринковим принципам і сезонним факторам улітку цього року ціни на газ в Україні продемонстрували мінімальні значення – майже 2 грн за кубометр. Але навіть восени газ не перевищив минулорічного цінника. У жовтні 2020 року вартість блакитного палива була на 13% нижчою, аніж у жовтні 2019 року.

Газ на зиму: як зекономити в опалювальний сезон?

Крім того, у споживачів усе ще є можливість зекономити на сезонному подорожчанні палива, скориставшись акційними пропозиціями на опалювальний сезон або ж на цілий рік наперед.

Такі тарифи позиціонують як своєрідну страховку від можливого подорожчання палива взимку. Однак їм умови щомісяця змінюються. Що ближче зима – то вищими стають тарифи.

Станом на кінець жовтня найменшу ціну на сезон пропонує компанія ВЕК Палівенерго у тарифі Сезонний. Ціна – 4,5 грн за кубометр із 1 жовтня по 30 квітня. Прогнозний обсяг газу обирає сам споживач, але сплатити за нього доведеться одразу – авансом. А за понаднормові обсяги треба буде сплачувати вже за ринковою ціною. Однак такі умови діють лише за умови підключення до 31 жовтня.

Цей же постачальник пропонує ще один тариф на опалювальний сезон – Вільний. Ціна – 4,92 грн за кубометр з листопада по квітень, якщо встигнути підключитися в жовтні. Тариф також передбачає стовідсоткову передоплату, але лише за місяць наперед, а не весь сезон одразу. Прогнозний обсяг газу обирає споживач, але за понаднормове споживання доведеться сплатити за ринковими цінами.

Газопостачальна компанія TAS Energy пропонує газ на 6 місяців (з 1 жовтня по 30 квітня) по 5,97 грн за кубометр. Оплата – по факту споживання. Однак термін підключення – до 31 жовтня.

Тим часом Річний тариф, але з помісячною оплатою пропонує Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ціна – 6,45 грн за кубометр. Замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами протягом всього року.

Якщо споживач підключиться до тарифу до 30 листопада, то платитиме фіксовану ціну 6,45 грн за кубометр незалежно від сезону й навіть у випадку перевищення споживання над замовленими обсягами. Тоді як решта постачальників понаднормові обсяги зобов’язує оплачувати окремо – за ринковими цінами.

Свій тариф на опалювальний сезон під назвою Економний має й газопостачальник Асканія Енерджі. Його умови – ціна 6,95 грн за кубометр за умови підключення до 25 листопада, але потрібна 100% передоплата. А понаднормові обсяги в обох тарифах треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Якою ринкова ціна на газ буде взимку?

Однак якими ринкові ціни будуть узимку – невідомо. Точно спрогнозувати поведінку ринку в умовах пандемії та світової економічної кризи неможливо. Однак певних трендів фахівці все ж очікують.

За їхніми прогнозами, взимку попит на паливо зросте. Ціна, відповідно, також. Та не критично. Рекордні запаси палива в підземних сховищах і ринкові тенденції в Європі обіцяють нам відносно невисокі ціни. Якщо зима буде відносно теплою, середні тарифи навряд чи перевищать 8 грн за кубометр, прогнозують експерти.

Утім, свої корективи все ж може внести погода. В разі різкого похолодання в січні-лютому цілком можливі й вищі ціни, припускає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

— Якщо вдарять сильні морози, попит на паливо відчутно зросте. І газопостачальні компанії можуть підняти свої місячні тарифи навіть до 9-10 грн за кубометр, – вважає фахівець.

Відтак, споживач може самостійно обирати: скористатися так званою газовою страховкою у вигляді акційних пропозицій на опалювальний сезон чи ризикнути й обрати місячні тарифи, які коливатимуться залежно від ринкової ситуації.

Олексій Савіцький