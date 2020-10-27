КСУ лишь частично отменил ответственность за указание недостоверной информации в декларации.

По данным СМИ, речь идет только об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками и депутатами, но административная и дисциплинарная остаются.

— Судьи КСУ не признавали неконституционным незаконное обогащение и не отменяли электронное декларирование, — сообщает источник издания.

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Что касается НАПК, то решение приняли из-за того, что деятельность органа нарушает независимость судебной ветки власти в Украине.

Кроме того, другие вопросы по этому делу в ближайшее время рассматриваться не будут. По информации источника, они будут вынесены в отдельное производство, которое отправят в долгий ящик или вообще закроют.

Отмена ответственности за незаконное обогащение

27 октября стало известно, что во время закрытого заседания КСУ отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Речь идет о ст. 366−1 УК Украины (недостоверное декларирование).

Также суд лишил полномочий НАПК.

Против проголосовали только четверо судей.