КСУ лише частково скасував відповідальність за вказування недостовірної інформації у декларації.

За даними ЗМІ, йдеться лише про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування доходів чиновниками і депутатами, але адміністративна і дисциплінарна залишаються.

– Судді КСУ не визнавали неконституційним незаконне збагачення і не скасовували електронне декларування, – повідомляє джерело видання.

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Щодо НАЗК, то рішення ухвалили через те, що діяльність органу порушує незалежність судової гілки влади в Україні.

Крім того, інші питання у цій справі найближчим часом не розглядатимуться. За інформацією джерела, їх винесуть в окреме провадження, до якого одразу не переходитимуть або взагалі закриють.

Скасування відповідальності за незаконне збагачення

27 жовтня стало відомо, що під час закритого засідання КСУ скасував статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Йдеться про ст. 366-1 КК України (недостовірне декларування).

Також суд позбавив повноважень НАЗК.

Проти проголосували лише четверо суддів.