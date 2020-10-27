PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

КСУ отменил ответственность за незаконное обогащение — СМИ

Конституционный суд Украины отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

— На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК, — сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, против выступили только четверо судей.

Читайте: Суд вне политики: в КСУ ответили на обвинения слуг народа

Укринформ со ссылкой на источник также сообщает, что КСУ признал неконституционной статью 366−1. По словам источника, обязательство декларировать имущество признали конституционным.

Сейчас Факты ICTV ожидают официальный комментарий КСУ относительно этой информации.

КСУ рассматривал дело о неконституционности отдельных положений закона О предотвращении коррупции, в частности об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, по представлению 47 народных депутатов.

В Конституционном суде сообщают, что приняли решение, но не уточняют, какое именно.

Что это за статья?

Статья 366-1 УК предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо недостоверных сведений в декларации.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка