КСУ отменил ответственность за незаконное обогащение — СМИ

Конституционный суд Украины отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции.

— На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК, — сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, против выступили только четверо судей.

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Укринформ со ссылкой на источник также сообщает, что КСУ признал неконституционной статью 366−1. По словам источника, обязательство декларировать имущество признали конституционным.

Сейчас Факты ICTV ожидают официальный комментарий КСУ относительно этой информации.

КСУ рассматривал дело о неконституционности отдельных положений закона О предотвращении коррупции, в частности об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, по представлению 47 народных депутатов.

В Конституционном суде сообщают, что приняли решение, но не уточняют, какое именно.

Что это за статья?

Статья 366-1 УК предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо недостоверных сведений в декларации.