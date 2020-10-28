Председатель Конституционного суда не задекларировал землю в Крыму — Схемы

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, но не указал этого в своей декларации.

Именно он председательствовал на заседании, который 27 октября своим решением признал неконституционными полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за незаконное обогащение, говорится в расследовании программы Схемы.

Еще до оккупации Крыма в 2014 году Тупицкий купил землю в поселке Кореиз, что недалеко от Ялты. Там у него стоит имение. В 2018 году он получил в собственность еще один участок рядом площадью 126 кв. м.

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Приобретение участка Тупицким видно из выписки из Единого госреестра недвижимости РФ. При этом в декларациях председателя Конституционного суда за 2018 и 2019 годы упоминания о купленном в Кореизе участке нет.

Договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России.

Журналисты разыскали продавца участка Владимира Рисятова, который рассказал, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту продажи не было.

Юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.

Решение КС об антикоррупционном законодательстве

27 октября в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение, а также ряд других антикоррупционных положений.

В настоящее время нет точной информации о том, что именно отменил суд, однако некоторые уже называют это наступлением на борьбу с коррупцией.

Источник: Схемы

Фото: Схемы