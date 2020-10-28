Представители Конституционного суда Украины заявили о постоянном давлении на судей учреждения, которое наблюдалось в течение последних нескольких месяцев.
Об этом говорится в заявлении КСУ от 28 октября.
Это давление оказывают представили НАПК, НАБУ и отдельные политики. Таким образом они пытаются дестабилизировать работу органа.
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Согласно заявлению, несмотря на обвинения в ангажированности, распространение компромата и угрозы, суд в дальнейшем будет исполнять свои обязанности.
Отмена ответственности за незаконное обогащение
27 октября во время закрытого заседания КСУ отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, а именно ст. 366-1 УК Украины (недостоверное декларирование).
Своим решением суд также лишил полномочий НАПК, против проголосовали только четыре члена.
Из-за этого на орган посыпалась критика со стороны отдельных политиков и общественных организаций. Подробнее об отмене ответственности за незаконное обогащение читайте на Фактах ICTV.
Источник: КСУ