PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Давление на судей и угрозы: в КСУ заявили о вмешательстве в работу органа

Представители Конституционного суда Украины заявили о постоянном давлении на судей учреждения, которое наблюдалось в течение последних нескольких месяцев.

Об этом говорится в заявлении КСУ от 28 октября.

Это давление оказывают представили НАПК, НАБУ и отдельные политики. Таким образом они пытаются дестабилизировать работу органа.

Читайте: Решение КСУ по антикоррупционной реформе: детали дела

Согласно заявлению, несмотря на обвинения в ангажированности, распространение компромата и угрозы, суд в дальнейшем будет исполнять свои обязанности.

Отмена ответственности за незаконное обогащение

27 октября во время закрытого заседания КСУ отменил статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, а именно ст. 366-1 УК Украины (недостоверное декларирование).

Своим решением суд также лишил полномочий НАПК, против проголосовали только четыре члена.

Из-за этого на орган посыпалась критика со стороны отдельных политиков и общественных организаций. Подробнее об отмене ответственности за незаконное обогащение читайте на Фактах ICTV.

Источник: КСУ

Фото: УНИАН

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх