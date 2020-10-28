Борьба с коррупцией отменяется? Что рассматривал КСУ и к чему это приведет

27 октября в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение, а также ряд других антикоррупционных положений.

В настоящее время нет точной информации о том, что именно отменил суд, однако некоторые уже называют это наступлением на борьбу с коррупцией.

Также проблемы могут возникнуть и с НАПК, который якобы лишили полномочий решением суда.

Но действительно ли решение Конституционного суда создадут проблемы в борьбе с коррупцией?

Материал написан до публикации решения Конституционного суда по закону О предотвращении коррупции.

Решение за завесой

27 октября на рассмотрении Конституционного суда оказалось дело о неконституционности положений закона О предотвращении коррупции по представлению 47 народных депутатов.

Большинство из этих нардепов — члены фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, которая хорошо известна украинцам за продвижение пророссийских взглядов.

По информации экс-народного депутата Сергея Лещенко, рассматривались положения о системе электронных деклараций и лишения НАПК полномочий.

— На закрытом заседании во вторник КСУ проголосовал за отмену ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК, — сообщил Лещенко.

Основными доводами в представлении народных депутатов было то, что в декларациях необходимо указывать имущество членов семьи, людей, проживающих совместно с ними, что якобы позволяет собирать, хранить и использовать конфиденциальную информацию.

По мнению народных депутатов, создается возможность для “преследования по политическим и другим признакам”. Также нардепы видят проблемы в определении обоснованности, выявлении, ареста и взыскания активов, которые можно считать незаконно приобретенными.

В пресс-службе Конституционного суда уже сообщили, что заседание касалось рассмотрения законов:

О прокуратуре;

О Национальном антикоррупционном бюро Украины;

О предотвращении коррупции;

О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

О Государственном бюро расследований.

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря уже заявила о том, что из-за решения КСУ Украину могут втянуть в международный скандал, ведь оно принималось с рядом процессуальных нарушений.

На жаль, у зв’язку із сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в… Опубликовано Ольгой Совгирей Вторник, 27 октября 2020 г.

Интересно, что в день принятия решения представитель Конституционного суда Александр Тупицкий встречался с дипломатическими представителями ЕС, США и Японии.

— Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности важность прозрачности и сохранения высот, достигнутых после Революции Достоинства 2014 года, — написал глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Последствия решения

Конечно, ничего хорошего соответствующее решение не несет. Большинство дел, которые уже открыты за декларирование недостоверной информации, просто закроют.

В комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман заявил, что здесь речь пойдет именно о делах, решения по которым не вступили в силу.

— Те приговоры, которые не вступили в законную силу, будут пересматриваться. Возможно даже отменяться. Речь идет о приговорах, которые находятся на стадии обжалования. В тех делах, которые слушаются в суде первой инстанции, защитники могут ссылаться на решение Конституционного суда. Если будут законные основания, то и такие дела могут закрыть, — рассказывает Либерман.

Вполне вероятно, что и дела, в которых только идут досудебные расследования, будут закрыты. Но в том случае, если решение КСУ будет касаться непосредственно работы правоохранительных органов.

С решением по НАПК ситуация сложнее, ведь необходимо увидеть решение Конституционного суда, чтобы точно сказать, какое влияние оно окажет на агентство.

Хотя в КСУ и говорят о том, что решение вступает в силу с момента принятия, Либерман считает, что необходимо обратить внимание на то, будут ли касаться отдельные его положения деятельности НАПК до рассмотрения соответствующего представления.

— Нужно тщательно изучить документ Конституционного суда, ведь закон обратной силы во времени не имеет. То есть с какого момента он вступает в силу. Или когда они его приняли, или в самом решении есть какие-то ссылки на прошедшее время и с тех пор полномочия определенных должностных лиц НАПК могут быть вне закона, — говорит адвокат.

По меньшей мере странно, что на “неконституционности” антикоррупционных законов обращают внимание только сейчас, ведь некоторые из них существуют уже около шести лет.

И большинство законов поддерживали в ЕС, что также добавляет уверенности в правильности движения Украины касательно антикоррупционных инициатив.

Поскольку отдельные положения законов признаны неконституционными, то властям придется искать новые пути привлечения к ответственности коррупционеров.

По словам Либермана, сделать это можно будет только приняв новые законопроекты, ведь решение Конституционного суда не подлежат обжалованию. Остается надеяться, что в них не найдут никаких положений, которые противоречат основному закону.

Но на их принятие все равно понадобится немало времени.

Быстрая реакция

Конечно, это решение Конституционного суда, еще до публикации полного текста, привлекло внимание Офиса президента.

В ОП еще раз заявили о стремлении Украины снижать толерантность к коррупции, для чего и была введена не только система электронного декларирования, но и ответственность за внесение заведомо недостоверной информации.

— К сожалению, в Украине все еще есть “бизнесмены от политики”, которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит — честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически, — говорится в сообщении Офиса президента.

Фактически оставлять решение КСУ без ответа не собираются и сделают все для того, чтобы чиновники и дальше декларировали свои доходы и несли ответственность за сокрытие соответствующей информации.

Для этого глава государства собирается подать новый законопроект, который, скорее всего, станет одним из приоритетов Верховной Рады.

В то же время в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, заявляют о том, что решение КСУ принимали в интересах отдельных судей.

Так, признаки декларирования недостоверной информации обнаружили у Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые являются членами Конституционного суда.

— Это нарушение ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня (27 октября, — Ред.) судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле при таких условиях, — сообщили в пресс-службе НАПК.

То есть можно ставить под вопрос объективность решения КСУ.

Вопрос борьбы с коррупцией очень остро стоит после Революции Достоинства и Украины делает все, чтобы снизить уровень восприятия коррупции и очистить государство.

Поэтому все представления об антикоррупционных инициативах нужно рассматривать очень тщательно. Да, пока трудно сказать, действительно ли в законах были нарушения основного закона.

Но у народа Украины точно возникнут вопросы о том, почему антикоррупционные инициативы отменяют через столько лет, а после — у международных партнеров.

Но пока стоит дождаться публикации решения, чтобы полностью оценить ситуацию.

Владислав Бомбела