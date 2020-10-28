Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не задекларував землю в Криму

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в Криму, але не зазначив цього у своїй декларації.

Саме він головував на засіданні, яке 27 жовтня своїм рішенням визнав неконституційними повноваження Національного агенства з питань запобігання корупції та кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, йдеться у розслідуванні програми Схеми.

Ще до окупації Криму у 2014 році Тупицький землею у селищі Кореїз, що неподалік Ялти. Там у нього розташований маєток. У 2018 році він отримав у власність ще одну ділянку поруч площею 126 кв. м.

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Придбання ділянки Тупицьким доводиться випискою з Єдиного держреєстру нерухомості РФ. При цьому в деклараціях голови Конституційного суду за 2018 і 2019 роки згадки про куплену в Кореїзі ділянку немає.

Договір купівлі-продажу землі у Криму Тупицький оформив за законодавством Російської Федерації, його засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії Росії.

Журналісти розшукали продавця ділянки Володимира Рисятова, який розповів, що вони з Тупицьким домовились оформити угоду купівлі-продажу за російським законодавством, хоча по факту продажу не було.

При цьому юристи пояснюють, що якщо суддя отримав у свою власність землю від іншої особи безкоштовно, за антикорупційним законодавством це може трактуватись як незаконний подарунок.

Рішення КС про антикорупційне законодавство

27 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а також низку інших антикорупційних положень.

Нині немає точної інформації про те, що саме скасував суд, однак дехто вже називає це наступом на боротьбу з корупцією.

Джерело: Схеми

Фото: Схеми