День освобождения Украины от фашистских захватчиков: поздравление Зеленского

Утром 28 октября Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне.
В 2020 году это уже 76-я годовщина изгнания из Украины нацистских захватчиков.
— Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков.
За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самой уважением хорошей памяти павших наша с вами преданность делу сохранения мира, — сказал президент.
От имени Владимира Зеленского был установлен венок в Парке Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.
28 октября — это День освобождения Украины от нацистских оккупантов. Именно в этот день в 1944 году вражеские войска окончательно покинули украинские территории.