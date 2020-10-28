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Факты / Украина

Мы заплатили высокую цену: Зеленский об освобождении Украины от нацистов

Утром 28 октября Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне.

В 2020 году это уже 76-я годовщина изгнания из Украины нацистских захватчиков.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: поздравление Зеленского

— Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков.

За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самой уважением хорошей памяти павших наша с вами преданность делу сохранения мира, — сказал президент.

От имени Владимира Зеленского был установлен венок в Парке Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

28 октября — это День освобождения Украины от нацистских оккупантов. Именно в этот день в 1944 году вражеские войска окончательно покинули украинские территории.

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