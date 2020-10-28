День освобождения Украины от фашистских захватчиков: поздравление Зеленского

Утром 28 октября Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне.

В 2020 году это уже 76-я годовщина изгнания из Украины нацистских захватчиков.

— Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков.

За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самой уважением хорошей памяти павших наша с вами преданность делу сохранения мира, — сказал президент.