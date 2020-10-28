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Факти / Україна

Ми заплатили високу ціну: Зеленський про визволення України від нацистів

Вранці 28 жовтня Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні.

У 2020 році це вже 76-та річниця вигнання з України нацистських загарбників.

День визволення України від фашистських загарбників: привітання Зеленського

– Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників.

За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру, – сказав президент.

Від імені Володимира Зеленського було встановлено вінок у Парку Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

28 жовтня – це День визволення України від нацистських окупантів. Саме цього дня у 1944 році ворожі війська остаточно покинули українські території.

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