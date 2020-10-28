НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18.00 28 октября закрывает реестр электронных деклараций, исполняя решение Конституционного суда.

Об этом заявил председатель НАЗК Александр Новиков после ознакомления с решением КС.

— Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Новиков отметил, что решение КСУ возвращает Украину в 1991-й год, когда не существовало ни одного антикоррупционного законодательства.

Читайте: Давление на судей и угрозы: в КСУ заявили о вмешательстве в работу органа

Таким образом, Конституционный суд Украины отменил все механизмы предотвращения коррупции, которые настраивались за время независимости.

КСУ лишь частично отменил ответственность за указание недостоверной информации в декларации.

Речь идет только об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками и депутатами, но административная и дисциплинарная остаются.