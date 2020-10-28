НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18.00 28 октября закрывает реестр электронных деклараций, исполняя решение Конституционного суда.
Об этом заявил председатель НАЗК Александр Новиков после ознакомления с решением КС.
— Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.
Новиков отметил, что решение КСУ возвращает Украину в 1991-й год, когда не существовало ни одного антикоррупционного законодательства.
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Таким образом, Конституционный суд Украины отменил все механизмы предотвращения коррупции, которые настраивались за время независимости.
КСУ лишь частично отменил ответственность за указание недостоверной информации в декларации.
Речь идет только об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками и депутатами, но административная и дисциплинарная остаются.