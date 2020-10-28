НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції о 18.00 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков після ознайомлення з рішенням КС.

– Конституційний суд визнав 27 числа – і сьогодні рішення опубліковане – неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України.

Новіков зазначив, що рішення КСУ повертає Україну у 1991-й рік, коли взагалі не існувало жодного антикорупційного законодавства.

Читайте: Тиск на суддів та погрози: у КСУ заявили про втручання у роботу органу

Таким чином Конституційний суд України скасував усі механізми запобігання корупції, які налаштовувалися за час незалежності.

КСУ лише частково скасував відповідальність за вказування недостовірної інформації у декларації.

Йдеться лише про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування доходів чиновниками і депутатами, але адміністративна і дисциплінарна залишаються.