Представники Конституційного суду України заявили про постійний тиск на суддів установи, який спостерігався протягом останніх кількох місяців.

Про це йдеться у заяві КСУ від 28 жовтня.

Цей тиск чинять представили НАЗК, НАБУ та окремі політики. Так вони намагаються дестабілізувати роботу органу.

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Згідно із заявою, попри звинувачення у заангажованості, поширення компромату і загрози, суд й надалі виконуватиме свої обов’язки.

Скасування відповідальності за незаконне збагачення

27 жовтня під час закритого засідання КСУ скасував статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, а саме ст. 366-1 КК України (недостовірне декларування).

Своїм рішенням суд також позбавив повноважень НАЗК, проти проголосували лише чотири члени.

Через це на орган посипалася критика з боку окремих політиків і громадських організацій. Детальніше про скасування відповідальності за незаконне збагачення читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КСУ