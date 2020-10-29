Государственное бюро расследований вызывает главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на допрос на 2 ноября.

Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений, говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В бюро отметили, что во время досудебного расследования расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

— Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации, — сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

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Тупицкий не задекларировал имущество — НАПК

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не задекларировал имущество на временно оккупированной территории Украины, которое он приобрел в 2018 году по “законам” страны-агрессора.

Об этом 29 октября заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

По его словам, Тупицкий хотел освободить себя от ответственности, когда принимал решение по антикоррупционному законодательству, которое определило неконституционной статью ст.366-1 УК Украины о декларировании недостоверной информации.

Журналисты писали, что глава КС не задекларировал землю в Крыму.

Глава НАПК также заявил, что председательствовавший на заседании КС судья Сергей Головатый, который “закрыл от президента и парламента это слушание”, и потом написал особое мнение, не имел право принимать участие в рассмотрении, поскольку в его действиях уже было установлено наличие признаков преступления в соответствии со статьей, которую КС отменил.