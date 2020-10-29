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Факти / Україна

ДБР викликає главу Конституційного суду на допит

Державне бюро розслідувань викликає главу Конституційного суду України Олександра Тупицького на допит на 2 листопада.

Глава КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів, йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

У бюро зазначили, що під час досудового розслідування розслідується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

– Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, в яких слідчим шляхом перевіряється глава Конституційного Суду України до скоєння злочинів у складі злочинної організації, – повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

 

Джерело: ДБР

Фото: УНІАН

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