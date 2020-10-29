Зеленский подписал указ о е-декларациях и законопроекте о конституционном судопроизводстве

Кабинет министров должен неотложно принять меры для ведения Единого государственного реестра деклараций.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству, которое своим указом ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий.

Кроме того, указом рекомендуется решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Контроль над выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Скандальное решение КС

28 октября Конституционный суд Украины принял решение, которым фактически прекратил большинство антикоррупционных реформ.

Суд отменил уголовную ответственность за умышленное ложное декларирование активов или умышленное непредставление декларации (до двух лет лишения свободы).

Суд также признал неконституционными полномочия НАКП по контролю и проверке деклараций и открытый круглосуточный доступ к реестру электронных деклараций.

В НАКП заявили, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий таким решением хотел освободить себя от ответственности, ведь в 2018 году он якобы не задекларировал имущество, которое приобрел в 2018 году на временно оккупированной территории Украины по “законам” страны-агрессора.

Государственное бюро расследований вызвало Тупицкого на допрос на 2 ноября.