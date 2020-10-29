Киев потеряет поддержку Запада после решения КС — Зеленский

Принятое Конституционным судом Украины решение о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства может лишить страну поддержки западных партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что ситуация угрожает государственному бюджету.

— У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка, — сказал глава государства на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Принятое Конституционным судом решение свидетельствует о том, что страна может ожидать еще какой-нибудь “сюрприз” от судей, считает Зеленский.

— Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили, — добавил президент.

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Скандальное решение КС

КС обнародовал решение, которым признал неконституционной статью ст.366-1 УК Украины о декларировании недостоверной информации.

После этого решения Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель “не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права”.