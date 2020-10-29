За решением Конституционного суда стоят внешние силы — СНБО

Голова Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что существует целый план по подрыву основ украинской государственности.

Об этом он заявил во время срочного заседания 29 октября.

— Конституционный суд Украины выступает ледоколом в достижениях Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально мотивированное решение о антикоррупционных органах, — сказал Данилов.

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В феврале прошлого года КСУ признал неконституционным закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты уголовные дела. А 27 октября суд фактически ликвидировал электронной декларации. Скандальное решение приняли сразу после местных выборов.

— Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий. Возникает вопрос: какие внешние и внутренние силы дирижируют этой ситуацией и кто заинтересован в максимальном ослаблении украинской власти, — резюмировал Данилов.

Постановление КСУ

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование — наказание слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

С 19.00 28 октября НАПК полностью закрыл доступ к ЕДРД во исполнение решения суда. Это значит, что граждане не будут иметь доступа к информации о доходах, расходах и имуществе тех, кто получают зарплату за счет налогов Украины.