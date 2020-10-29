Київ втратить підтримку Заходу після рішення КС – Зеленський

Ухвалене Конституційним судом України рішення про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства може позбавити країну підтримки західних партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський і додав, що ситуація загрожує державному бюджету.

– У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані й напрацьовані проекти, і підтримка Світового банку, – сказав глава держави на терміновому закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Ухвалене Конституційним судом рішення свідчить про те, що країна може очікувати на ще який-небудь “сюрприз” від суддів, вважає Зеленський.

– Я не впевнений, що судді Конституційного суду самі вирішили зробити те, що вони вчора зробили, – додав президент.

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Скандальне рішення КС

КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційною статтю ст.366-1 КК України про декларування недостовірної інформації.

Після цього рішення Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець “не дотримувався принципів справедливості та пропорційності, як елементів принципу верховенства права”.