Решение КСУ заблокирует назначение руководителей областных советов — Разумков

Решение Конституционного Суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации.

Если Национальное агентство по предупреждению коррупции не сможет проводить проверки — в свою очередь будет невозможно назначить руководителей областных советов, объясняет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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— Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти, — отметил Разумков.

Он отметил особую важность антикоррупционной реформы для Украины и сообщил, что реакция будет быстрой — и со стороны парламента, и со стороны президента.

— Достижения, которые были сделаны в течение последних лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития — это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели — преодоление коррупции в Украине, — пояснил спикер.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за ложное декларирование — наказание слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

С 19.00 28 октября НАП полностью закрыло доступ к ЕДРД во исполнение решения суда. Это значит, что граждане не будут иметь доступа к информации о доходах, расходах и имуществе тех, кто получают зарплату за счет налогов Украины.