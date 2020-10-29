Рішення КСУ заблокує призначення керівників обласних рад – Разумков

Рішення Конституційного Суду України становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації.

Якщо Національне агентство з питань запобігання корупції не зможе проводити перевірки – своєю чергою буде неможливо призначити керівників обласних рад, пояснює голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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– Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні, в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади, – наголосив Разумков.

Він відзначив особливу важливість антикорупційної реформи для України і повідомив, що реакція буде швидкою – і з боку парламенту, і з боку президента.

– Досягнення, які були зроблені протягом останніх років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку – це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети – подолання корупції в Україні, – пояснив спікер.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування – покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

З 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до ЄДРД на виконання рішення суду. Це означає, що громадяни не матимуть доступу до інформації про доходи, видатки і майно тих, хто отримують зарплату за рахунок податків України.