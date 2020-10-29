Кабінет міністрів повинен невідкладно вжити заходів для ведення Єдиного державного реєстру декларацій.

Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства, яке своїм указом ввів у дію президент України Володимир Зеленський.

Також уряд повинен вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема, тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, власником яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

Крім того, указом рекомендується вирішити питання про підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений президентом як невідкладний.

Комісії з питань правової реформи при президенті рекомендовано активізувати діяльність з підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Контроль над виконанням рішення РНБО покладається на його секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Завдяки рішенню президента Зеленського та уряду НАЗК увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій.

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Скандальне рішення КС

28 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення, яким фактично припинив більшість антикорупційних реформ.

Суд скасував кримінальну відповідальність за умисне помилкове декларування активів або умисне неподання декларації (до двох років позбавлення волі).

Суд також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій та відкритий цілодобовий доступ до реєстру електронних декларацій.

У НАЗК заявили, що глава Конституційного суду Олександр Тупицький таким рішенням хотів звільнити себе від відповідальності, адже в 2018 році він нібито не задекларував майно, яке придбав у 2018 році на тимчасово окупованій території України за “законами” країни-агресора.

Державне бюро розслідувань викликало Тупицького на допит на 2 листопада.