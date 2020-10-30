PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский предложил Раде уволить всех судей Конституционного суда — законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании “ничтожным” и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ О предотвращении коррупции.

Президент предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакцию закона О предупреждении коррупции и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Читайте: ГБР вызывает главу Конституционного суда на допрос

Документ содержит ключевые новшества: Антикоррупционные институты продолжают работу в формате, в котором они были до последнего решения КС.

То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются.

Протесты под Конституционным судом

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Однако ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначение руководителей в органы власти и местного самоуправления.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка