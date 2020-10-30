Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании “ничтожным” и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ О предотвращении коррупции.

Президент предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакцию закона О предупреждении коррупции и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

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Документ содержит ключевые новшества: Антикоррупционные институты продолжают работу в формате, в котором они были до последнего решения КС.

То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются.

Протесты под Конституционным судом

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Однако ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначение руководителей в органы власти и местного самоуправления.