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Факти / Україна / Політика

Зеленський запропонував Раді звільнити всіх суддів Конституційного суду – законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування “нікчемним” і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ Про запобігання корупції.

Президент пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювати відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

Глава держави в законопроекті запропонував повернути редакцію закону Про попередження корупції та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

Верховна Рада вже зареєструвала законопроект.

Зеленський пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду

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Документ містить ключові нововведення: Антикорупційні інститути продовжують роботу в форматі, у якому вони були до останнього рішення КС.

Тобто декларування працює в повному обсязі. Повноваження складу КС припиняються.

Протести під Конституційним судом

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Однак відомство, керуючись рішенням Кабміну, також зможе проводити спецперевірки, що уможливить призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

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