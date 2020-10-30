Зеленський пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування “нікчемним” і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ Про запобігання корупції.
Президент пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювати відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.
Глава держави в законопроекті запропонував повернути редакцію закону Про попередження корупції та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.
Верховна Рада вже зареєструвала законопроект.
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Документ містить ключові нововведення: Антикорупційні інститути продовжують роботу в форматі, у якому вони були до останнього рішення КС.
Тобто декларування працює в повному обсязі. Повноваження складу КС припиняються.
Протести під Конституційним судом
Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.
Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.
Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.
Однак відомство, керуючись рішенням Кабміну, також зможе проводити спецперевірки, що уможливить призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.