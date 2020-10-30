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Факты / Украина / Политика

Отправим судей-предателей в Ростов: под КСУ жгут файеры и бросают дымовые шашки

Возле здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция протеста Отправим судей-предателей КС в Ростов.

Протестующие выступают против решения суда об отмене части норм антикоррупционного законодательства, в частности против отмены статьи об ответственности за недостоверное декларирование чиновниками имущества.

Участники акции протеста заняли весь тротуар и проезжую часть улицы Жилянской, из-за чего движение между улицами Антоновича и Большой Васильковской пришлось перекрыть. Возле  здания КСУ зажгли файеры и забросали двор суда дымовыми шашками. Также дымовые шашки, петарды и другие пиротехнические изделия бросают в здание и внутренний двор суда.

  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
  • Протесты под КСУ: активисты жгут файеры и бросают дымовые шашки
Отправим судей-предателей в Ростов: под КСУ жгут файеры и бросают дымовые шашки / 4 фотографии

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Кроме того, протестующие принесли с собой плакаты с надписями КС — с международным днем ​​унитаза, Коррупционный суд Украины, и чемоданы, на которых наклеили надписи Эмиграция и Ростов.

На заборе суда даже смонтировали баннер в виде авиабилета с беглым президентом Виктором Януковичем и пунктом назначения Ростов-на-Дону.

Что стало причиной протестов

27 октября Конституционный Суд Украины своим решением отменил ответственность за незаконное обогащение и наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями.

Из-за этого национальное агентство по противодействию коррупции было вынуждено закрыть реестр электронных деклараций.

Однако 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, после которого Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к электронному декларированию.

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