Е-декларування в Україні не слід скасовувати – МВФ

Взаємодія Міжнародного валютного фонду та України протягом останніх кількох років будується навколо створення ефективної системи протидії корупції в нашій країні.

Сюди ж входить запуск у 2016 році електронної системи декларування доходів чиновниками, яку не варто скасовувати, заявив представник МВФ у відповідь на запит журналістів.

Від того, наскільки ефективно розвиватимуться антикорупційні інститути, залежить програма stand-by для України, додали у Фонді.

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Робота за програмою триває

Україна і МВФ продовжують обговорення невирішених питань щодо поточної програми stand-by, яка була затверджена 9 червня і повинна бути переглянута чотири рази, повідомив представник МВФ.

Дата місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу до сих пір невідома.

Раніше експерти зазначали, що робота над програмою фактично поставлена ​​”на паузу”, зокрема, через появу проекту держбюджету-2021 з дефіцитом 6% ВВП і законопроектів у Верховній Раді з податковими винятками.

Водночас, за даними джерел, рішення Конституційного суду про часткове скасування антикорупційної реформи ще більше ускладнить переговори.