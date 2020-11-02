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Факты / Украина / Общество

Карантин не требует перевода на дистанционную форму обучения — МОН

Карантин не предусматривает переход на дистанционную форму образования, однако можно ввести смешанное обучение. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, разъясняя положение о дистанционном образовании.

МОН отмечает, что педагогические советы могут принять решение об обучении с использованием технологий дистанционного образования на дневной или иной форме обучения.

В то же время необходимо уделить внимание ученикам с особыми потребностями во время дистанционного обучения — предоставить им ассистента.

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Для тех, у кого нет технического оборудования, необходимо ввести другие доступные средства коммуникации.

Кроме того, Министерство предоставляет следующие рекомендации:

  • дистанционное обучение не предусматривает сокращения часов;
  • проводить все занятия в приложениях Zoom, Skype и т.п. не обязательно;
  • во время занятий необходимо проводить для учеников упражнения для зрения и осанки;
  • оценивать знания учащихся будут дистанционно. Однако не нужно их перегружать.

Дистанционное обучение в Украине

10 октября Министерство образования и науки Украины призвало учебные заведения перевести учеников на дистанционную форму образования.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, окончательное решение о форме обучения должны принимать местные органы власти.

Источник: Минобразования

Фото: Pexels

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