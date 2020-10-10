Министерство образования и науки призывает учебные заведения перейти в режим дистанционного обучения в течение двух следующих недель.

Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, Министерство образования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию с распространением коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях.

— Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей, — написал Шкарлет.

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Он также отметил, что вопрос организации обучения должен решаться на местах.

— Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.

По словам главы Минздрава, самое главное сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

В Днепре университетам советуют учиться дистанционно

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко обратился к областным чиновникам и в Министерство образования Украины с просьбой перевести всех студентов города на дистанционную форму обучения.

По его словам, многие из них приезжают в студенческие общежития из других городов, тем самым распространяя болезнь.