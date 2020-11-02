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Факти / Україна / Суспільство

Карантин не потребує переведення на дистанційну форму навчання – МОН

Карантин не передбачає перехід на дистанційну форму освіти, проте можна запровадити змішане навчання. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України, роз’яснюючи положення про дистанційну освіту.

МОН наголошує, що педагогічні ради можуть ухвалити рішення про навчання з використанням технологій дистанційної освіти на денній або іншій формі навчання.

Водночас необхідно приділити увагу учням з особливими потребами під час дистанційного навчання – надати їм асистента.

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Для тих, у кого немає технічного обладнання, потрібно запровадити інші доступні засоби комунікації.

Крім того, Міністерство надає такі рекомендації:

  • дистанційне навчання не передбачає скорочення годин;
  • проводити усі заняття у додатках Zoom, Skype тощо не обов’язково;
  • під час занять необхідно проводити для учнів вправи для зору та постави;
  • оцінювати знання учнів будуть дистанційно, проте не потрібно їх перевантажувати.

Дистанційне навчання в Україні

10 жовтня Міністерство освіти та науки України закликало навчальні заклади перевести учнів на дистанційну форму освіти.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, остаточне рішення про форму навчання мають ухвалювати місцеві органи влади.

Джерело: Міносвіти

Фото: Pexels

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