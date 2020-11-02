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Факты / Мир / Росія

Не хватает электричества для Черноморского флота РФ: в Крыму построят новую ТЭС

Энергетический монополист России пожаловался на дефицит электричества в Крыму.

В частности, речь идет о нехватке 500 МВт для Черноморского флота РФ и Крымской железной дороги.

— Несмотря на имеющийся дефицит, схема выдачи мощности энергоблоков Таврической ТЭС в Симферополе не готова до сих пор. Если к концу года линия не будет введена, второй блок ТЭС отключат, — говорится в сообщении.

Борис Аюев, глава Системного оператора Единой энергетической системы РФ добавил, что на строительство новой ТЭС в Крыму необходимо около шести лет, а бюджет составит 40 млрд руб.

Не хватает электричества для Черноморского флота РФ: в Крыму построят новую ТЭС

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Кроме российских инвесторов, средства также возьмут из государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков.

Строительство на оккупированных территориях таких важных объектов, как теплоэлектростанции, является грубым нарушением международного права.

Источник: Новости Крыма

Фото: Dreamstime

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