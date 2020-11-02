Украинцы поддерживают роспуск КСУ — опрос

75,3% украинцев поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.

Об этом говорится в опросе онлайн-панели Gradus. Большинство опрошенных также негативно относятся к самому решению КСУ о признании отдельных положений антикоррупционного законодательства не соответствующими основному закону.

54,5% респондентов вообще не поддерживают решение КСУ, 15,5% — скорее не поддерживают, а нейтралитет сохраняют около 17,4% граждан. В то же время в поддержку высказались 12,6% опрошенных.

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Большинство респондентов считают, что решение Конституционного суда прекращает работу антикоррупционного законодательства (43,8%), создает угрозы санкций со стороны ЕС, таких как приостановление безвизового режима (38,2%), доказывает неправомерную работу судебной системы (56,1%).

Однако украинцы не исключают того, что суд мог принять соответствующее решение под давлением или чьим-то влиянием (75,1%).

В общем респонденты негативно относятся к решению Конституционного суда.

Опрос проводился на онлайн-панели Gradus 30 октября с 16.30 до 20.00 Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus. Целевая группа исследования: респонденты в возрасте 18-60+ лет, проживающие в городах и селах Украины.

В опросе приняли участие около 1 000 респондентов. Онлайн-панель Gradus является репрезентативной по отношению к людям в возрасте 18-60+, проживающих в Украине. Онлайн-панель репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Рада оперативно рассмотрит вопрос роспуска КСУ

Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект главы государства об увольнении действующего состава Конституционного суда уже 10 ноября.

По словам народного депутата из фракции Слуга народа Юрия Камельчука, в парламенте хватит голосов для роспуска КСУ.

Законопроект появился в парламенте после того, как 28 октября Конституционный суд признал не соответствующими основному закону ряд положений антикоррупционного законодательства.

Среди них — ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях. Теперь власти пытаются сделать все, чтобы вернуть нормальную работу декларирования чиновниками и проверки соответствующей информации.