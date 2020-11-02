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Українці підтримують розпуск КСУ – опитування

75,3% українців підтримують проект закону президента Володимира Зеленського щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Про це йдеться в опитуванні онлайн-панелі Gradus. Більшість опитаних також негативно ставляться до самого рішення КСУ щодо визнання окремих положень антикорупційного законодавства такими, що не відповідають основному закону.

54,5% респондентів взагалі не підтримують рішення КСУ, 15,5% – скоріше не підтримують, а нейтралітет зберігають близько 17,4% громадян. Водночас на підтримку висловилися 12,6% опитаних.

Читайте: Рада оперативно долучиться до вирішення конфлікту через рішення КСУ – Разумков

Більшість респондентів вважають, що рішення Конституційного суду припиняє роботу антикорупційного законодавства (43,8%), створює загрози санкцій з боку ЄС, таких як призупинення безвізового режиму (38,2%), доводить неправомірну роботу судової системи (56,1%).

Однак українці не виключають того, що суд міг ухвалити відповідне рішення під тиском або чиїмось впливом (75,1%).

Загалом респонденти негативно ставляться до рішення Конституційного суду.

Опитування проводилося на онлайн-панелі Gradus 30 жовтня з 16.30 до 20.00 Метод збору інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Цільова група дослідження: респонденти віком 18-60+ років, що проживають в містах і селах України.

В опитуванні взяли участь близько 1 000 респондентів. Онлайн-панель Gradus є репрезентативною щодо людей у віці 18-60+, що мешкають в Україні. Онлайн-панель репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

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Рада оперативно розгляне питання розпуску КСУ

Верховна Рада збирається розглянути законопроект глави держави щодо звільнення чинного складу Конституційного суду вже 10 листопада.

За словами народного депутату з фракції Слуга народу Юрія Камельчука, у парламенті вистачить голосів для розпуску КСУ.

Законопроект з’явився у парламенті після того, як 28 жовтня Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, низку положень антикорупційного законодавства.

Серед них – відповідальність за недостовірну інформацію в е-деклараціях. Тепер влада намагається зробити все, щоб повернути нормальну роботу декларування посадовцями та перевірки відповідної інформації.

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