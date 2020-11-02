Українці підтримують розпуск КСУ – опитування

75,3% українців підтримують проект закону президента Володимира Зеленського щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Про це йдеться в опитуванні онлайн-панелі Gradus. Більшість опитаних також негативно ставляться до самого рішення КСУ щодо визнання окремих положень антикорупційного законодавства такими, що не відповідають основному закону.

54,5% респондентів взагалі не підтримують рішення КСУ, 15,5% – скоріше не підтримують, а нейтралітет зберігають близько 17,4% громадян. Водночас на підтримку висловилися 12,6% опитаних.

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Більшість респондентів вважають, що рішення Конституційного суду припиняє роботу антикорупційного законодавства (43,8%), створює загрози санкцій з боку ЄС, таких як призупинення безвізового режиму (38,2%), доводить неправомірну роботу судової системи (56,1%).

Однак українці не виключають того, що суд міг ухвалити відповідне рішення під тиском або чиїмось впливом (75,1%).

Загалом респонденти негативно ставляться до рішення Конституційного суду.

Опитування проводилося на онлайн-панелі Gradus 30 жовтня з 16.30 до 20.00 Метод збору інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Цільова група дослідження: респонденти віком 18-60+ років, що проживають в містах і селах України.

В опитуванні взяли участь близько 1 000 респондентів. Онлайн-панель Gradus є репрезентативною щодо людей у віці 18-60+, що мешкають в Україні. Онлайн-панель репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Рада оперативно розгляне питання розпуску КСУ

Верховна Рада збирається розглянути законопроект глави держави щодо звільнення чинного складу Конституційного суду вже 10 листопада.

За словами народного депутату з фракції Слуга народу Юрія Камельчука, у парламенті вистачить голосів для розпуску КСУ.

Законопроект з’явився у парламенті після того, як 28 жовтня Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, низку положень антикорупційного законодавства.

Серед них – відповідальність за недостовірну інформацію в е-деклараціях. Тепер влада намагається зробити все, щоб повернути нормальну роботу декларування посадовцями та перевірки відповідної інформації.