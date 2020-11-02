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Факты / Украина / Политика

Голосов хватит: Верховная Рада рассмотрит законопроект о роспуске КСУ

Парламент планирует поддержать роспуск действующего состава Конституционного суда Украины.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил нардеп от фракции Слуга народа Юрий Камельчук.

— Все те, кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции — должны быть отстранены от управления государством.

Голосов хватит: Верховная Рада рассмотрит законопроект о роспуске КСУ

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Соответствующий проект Верховная Рада рассмотрит во вторник, 10 ноября.

Юрий Камельчук добавил, что у депутатов есть все полномочия для признания решений КСУ юридически ничтожными.

Проект закона Владимира Зеленского о роспуске КСУ (О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству) был подан 30 октября.

В случае принятия закона все судьи, причастные к решениям 27 октября, будут уволены, после чего начнется процесс отбора нового состава КСУ.

В то же время действующий председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава суда имеет признаки конституционного переворота.

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