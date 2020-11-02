13:59 -

В Киеве четыре из 10 районных избирательных комиссий сдали в городскую территориальную избирательную комиссию протоколы с результатами голосования на местных выборах.

Уже получили протоколы от Печерской, Подольской, Деснянской (оба округа) и Днепровской территориальных избирательных комиссий. Сегодня ожидают протоколы Голосеевской и Соломенской ТИК.