Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
Центральная избирательная комиссия по состоянию на утро 2 ноября установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте.
Признаны победители на выборах 26 городских голов, 30 — поселковых и 75 — сельских.
19-летний сын нардепов от Оппозиционной платформы — За жизнь Натальи Королевской и Юрия Солода — Ростислав Солод прошел депутатом от этой политсилы в Краматорский городской совет.
Во Львове 22 ноября состоится второй тур выборов мэра. В него прошли действующий мэр Андрей Садовый (ВО Самопоміч) и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка (Европейская солидарность).
По информации ЦИК, в Украине уже признаны избранными 108 городских, поселковых и сельских голов.
Кроме того, ЦИК признала 23 городских головы, 23 поселковых головы и 62 сельских головы, победивших на выборах.
В Киеве четыре из 10 районных избирательных комиссий сдали в городскую территориальную избирательную комиссию протоколы с результатами голосования на местных выборах.
Уже получили протоколы от Печерской, Подольской, Деснянской (оба округа) и Днепровской территориальных избирательных комиссий. Сегодня ожидают протоколы Голосеевской и Соломенской ТИК.
По информации ЦИК, во всех регионах Украины районные территориальные избирательные комиссии приняли 682 протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.
В то же время областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).
На всех избирательных участках завершился процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК.
Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.
Этот процесс продолжается только в двух регионах, в менее чем 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области — 30 УИК, а также в Одесской области — 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).
В ЦИК сообщили, что уже установлены результаты по выборам депутатов 64 местных советов (8 — городских, 15 — поселковых, 41 — сельского) в 23 регионах.
Кроме того, признаны избранными 84 председателя (20 — городских, 17 — поселковых, 47 — сельских советов) также в 23 областях.
Местная ТИК объявила результаты выборов в Тернополе. В горсовет проходят шесть партий.
А действующий мэр города побеждает с разгромным результатом в первом туре:
- Сергей Надал — 74,59%;
- Иван Сороколит — 5,9%;
- Леонид Бицюра — 4,9%.
Кандидаты от партии Слуга народа Андрей Шевченко и Николай Недилько подали иск в Васильковский межрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий и Васильковской городской ТИК. Активисты под судом требуют не допустить отмены результатов выборов.
Об этом сообщила кандидат на должность председателя Васильковской ОТО Наталья Баласинович в комментариях журналистам.
Она уверена, что партия власти, проиграв выборы в Василькове, пытается заставить судей незаконно отменить результаты выборов.