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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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Прямая трансляция
13:11 - 02 ноября

Центральная избирательная комиссия по состоянию на утро 2 ноября установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте.

Признаны победители на выборах 26 городских голов, 30 — поселковых и 75 — сельских.

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17:31 - 01 ноября

19-летний сын нардепов от Оппозиционной платформы — За жизнь Натальи Королевской и Юрия Солода — Ростислав Солод прошел депутатом от этой политсилы в Краматорский городской совет.

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17:28 - 01 ноября

Во Львове 22 ноября состоится второй тур выборов мэра. В него прошли действующий мэр Андрей Садовый (ВО Самопоміч) и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка (Европейская солидарность).

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09:18 - 01 ноября

По информации ЦИК, в Украине уже признаны избранными 108 городских, поселковых и сельских голов.

Кроме того, ЦИК признала 23 городских головы, 23 поселковых головы и 62 сельских головы, победивших на выборах.

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13:59 - 31 октября

В Киеве четыре из 10 районных избирательных комиссий сдали в городскую территориальную избирательную комиссию протоколы с результатами голосования на местных выборах.

Уже получили протоколы от Печерской, Подольской, Деснянской (оба округа) и Днепровской территориальных избирательных комиссий. Сегодня ожидают протоколы Голосеевской и Соломенской ТИК.

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09:27 - 31 октября

По информации ЦИК, во всех регионах Украины районные территориальные избирательные комиссии приняли 682 протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.

В то же время областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).

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09:23 - 31 октября

На всех избирательных участках завершился процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК.

Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.

Этот процесс продолжается только в двух регионах, в менее чем 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области — 30 УИК, а также в Одесской области — 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).

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09:20 - 31 октября

В ЦИК сообщили, что уже установлены результаты по выборам депутатов 64 местных советов (8 — городских, 15 — поселковых, 41 — сельского) в 23 регионах.

Кроме того, признаны избранными 84 председателя (20 — городских, 17 — поселковых, 47 — сельских советов) также в 23 областях.

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20:03 - 30 октября
Результаты выборов в Тернополе

Местная ТИК объявила результаты выборов в Тернополе. В горсовет проходят шесть партий.
А действующий мэр города побеждает с разгромным результатом в первом туре:

  • Сергей Надал — 74,59%;
  • Иван Сороколит — 5,9%;
  • Леонид Бицюра — 4,9%.

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16:39 - 30 октября

Кандидаты от партии Слуга народа Андрей Шевченко и Николай Недилько подали иск в Васильковский межрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий и Васильковской городской ТИК. Активисты под судом требуют не допустить отмены результатов выборов.

Об этом сообщила кандидат на должность председателя Васильковской ОТО Наталья Баласинович в комментариях журналистам.

Она уверена, что партия власти, проиграв выборы в Василькове, пытается заставить судей незаконно отменить результаты выборов.

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