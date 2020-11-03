Главу ОАСК Павла Вовка объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного админсуда Павла Вовка по уголовному производству.

Его подозревают в том, что он создал преступную организацию с целью захватить государственную власть.

— В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий — объявляем в розыск, — объясняют в НАБУ.

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ОАСК против НАБУ

В НАБУ обвиняют руководство Окружного админсуда Киева, в частности его главу Павла Вовка, в нарушениях закона: в частности узупации судебной власти в стране, неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Антикоррупционеры в качестве доказательств правонарушений опубликовали записи разговоров судей ОАСК.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создавая искусственные препятствия в их работе.

Итак суд выносит решение против правоохранительного органа, который расследует дело в отношении его судей.