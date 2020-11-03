Голову ОАСК Павла Вовка оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка у кримінальному провадженні.

Його підозрюють у тому, що він створив злочинну організацію з метою захопити державну владу.

– У зв’язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій – оголошуємо у розшук, – пояснюють у НАБУ.

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Протистояння ОАСК та НАБУ

У НАБУ звинувачують керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у порушеннях закону: зокрема узупації судової влади в країні, неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створюючи штучні перешкоди у їхній роботі.

Отже суд виносить рішення проти правоохоронного органу, який розслідує справу щодо його суддів.